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Украинку депортировали из Казахстана за пост в соцсетях. Правозащитники сделали заявление

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Украинку депортировали из Казахстана за пост в соцсетях. Правозащитники сделали заявление
Фото: newtimes.kz
Правозащитные организации Казахстана назвали недопустимым арест и депортацию гражданки Украины Златославы Близнюк, передает ИА «NewTimes.kz».

Обращение разместил международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

Златослава живет в Казахстане с 2017 года, имеет вид на жительство, занимается волонтерством.

По словам правозащитников, девушка сделала в Instagram репост о проведении митинга в поддержку Украины, а узнав, что власти митинг не разрешили, сообщение сразу же удалила и написала опровержение. Однако «бдительный» сотрудник столичной полиции составил протокол, и 30 апреля судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Нур-Султана Садвакасова прекратила дело за отсутствием состава административного правонарушения.

«Но полицейский с настойчивостью, достойной лучшего применения, тут же составил новый административный протокол. И сделал упор на повышенную ответственность иностранцев. 1 мая в том же самом суде, но уже другая судья, Сулейменова, забыв постулат «никто не может быть повторно привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение», проигнорировав законные основания для того, чтобы изменить квалификацию правонарушения, произвольно трактуя нормы закона, постановила арестовать Близнюк на 10 суток и следом выдворить из Казахстана», — говорится в сообщении.

Адвокаты Рена Керимова и Елена Жигаленок по договору с консулом Украины РК уже вступили в дело по защите Златославы Близнюк.

Пресс-служба МВД сообщила редакции NT, что девушка задержана на границе с Россией.

По обновленной информации на 17.40, столичный суд изменил постановление специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Нур-Султана от 1 мая в отношении Златославы Близнюк. Она подверглась административному штрафу в сумме 45 945 тенге и освобождена из-под ареста.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:59
Эта гражданка выглядит вполне достойной, а как насчет другой гражданки той же страны, которая живя в Казахстане, собирает средства в ТикТоке на поддержку АРМИИ Украины? Юристы, скажите, это вообще законно? Повторяю, деньги не для помощи беженцам, а именно армии.
 
 

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