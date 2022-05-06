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СМИ: Сбербанк продает "дочку" в Казахстане государству

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
СМИ: Сбербанк продает "дочку" в Казахстане государству
Фото ©РИА Новости
Госхолдинг "Байтерек" стал основным претендентом на "Сбербанк Казахстан", в капитал которого на втором этапе сделки может войти и Европейский банк реконструкции и развития. Об этом пишет Frank.rg, передает Tengrinews.kz.

"Пока основной претендент на "дочку" Сбербанка - принадлежащий правительству Казахстана холдинг "Байтерек", который может выкупить банк вместе с партнером - Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал Frank Media финансист, чей банк интересовался активами "россиян" в Казахстане", - пишет издание.

"Байтерек в моменте выглядит единственным возможным претендентом", - подтверждает еще один источник издания, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Альфа-Банка и Сбербанка. По его словам, ЕБРР не может сейчас напрямую купить у Сбербанка его "дочку", поэтому может присоединиться к сделке на втором этапе.

ЕБРР неожиданно оказался в списках, которые казахстанский регулятор согласовывал с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) при подаче документов для возможности продажи подсанкционных банков с российским капиталом, рассказал один из собеседников Frank Media: "Было не очень понятно, для каких целей".

По словам одного из собеседников Frank.rg, после санации "Сбербанка Казахстан" государственным холдингом "Байтерек" "приблизительно через год" возможна приватизация этого актива в пользу местного игрока.

Ранее сообщалось, что Банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению казахстанской "дочки" Альфа-Банка. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK.


Источник: Tengrinews.kz
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