СМИ: Сбербанк продает "дочку" в Казахстане государству

Госхолдинг "Байтерек" стал основным претендентом на "Сбербанк Казахстан", в капитал которого на втором этапе сделки может войти и Европейский банк реконструкции и развития. Об этом пишет Frank.rg, передает Tengrinews.kz.



"Пока основной претендент на "дочку" Сбербанка - принадлежащий правительству Казахстана холдинг "Байтерек", который может выкупить банк вместе с партнером - Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал Frank Media финансист, чей банк интересовался активами "россиян" в Казахстане", - пишет издание.



"Байтерек в моменте выглядит единственным возможным претендентом", - подтверждает еще один источник издания, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Альфа-Банка и Сбербанка. По его словам, ЕБРР не может сейчас напрямую купить у Сбербанка его "дочку", поэтому может присоединиться к сделке на втором этапе.



ЕБРР неожиданно оказался в списках, которые казахстанский регулятор согласовывал с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) при подаче документов для возможности продажи подсанкционных банков с российским капиталом, рассказал один из собеседников Frank Media: "Было не очень понятно, для каких целей".



По словам одного из собеседников Frank.rg, после санации "Сбербанка Казахстан" государственным холдингом "Байтерек" "приблизительно через год" возможна приватизация этого актива в пользу местного игрока.



Ранее сообщалось, что Банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению казахстанской "дочки" Альфа-Банка. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK.