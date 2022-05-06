СМИ: Сбербанк продает "дочку" в Казахстане государству

Госхолдинг "Байтерек" стал основным претендентом на "Сбербанк Казахстан", в капитал которого на втором этапе сделки может войти и Европейский банк реконструкции и развития. Об этом пишет Frank.rg, передает Tengrinews.kz.
"Пока основной претендент на "дочку" Сбербанка - принадлежащий правительству Казахстана холдинг "Байтерек", который может выкупить банк вместе с партнером - Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал Frank Media финансист, чей банк интересовался активами "россиян" в Казахстане", - пишет издание.
"Байтерек в моменте выглядит единственным возможным претендентом", - подтверждает еще один источник издания, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Альфа-Банка и Сбербанка. По его словам, ЕБРР не может сейчас напрямую купить у Сбербанка его "дочку", поэтому может присоединиться к сделке на втором этапе.
ЕБРР неожиданно оказался в списках, которые казахстанский регулятор согласовывал с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) при подаче документов для возможности продажи подсанкционных банков с российским капиталом, рассказал один из собеседников Frank Media: "Было не очень понятно, для каких целей".
По словам одного из собеседников Frank.rg, после санации "Сбербанка Казахстан" государственным холдингом "Байтерек" "приблизительно через год" возможна приватизация этого актива в пользу местного игрока.
Ранее сообщалось, что Банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению казахстанской "дочки" Альфа-Банка. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.