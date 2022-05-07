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Туркменистан созвал ученых, чтобы потушить "Врата ада"

Просмотров:753 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Туркменистан созвал ученых, чтобы потушить "Врата ада"
© Flickr
23 июня в Ашхабаде состоится Международная научная конференция "Сокращение выбросов в окружающую среду в условиях добычи углеводородов и перспективы управления газовым кратером Дарваза". Мероприятие организовано компанией "Туркмен форум" в сотрудничестве с национальными нефтяными компаниями Туркменистана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на издание Orient.

В конференции примут участие представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, высшее руководство энергетических организаций, а также крупных международных институтов и исследовательских центров.

На форуме будут обсуждаться инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и снижении выбросов попутных газов, энергетические проекты новой эры, перспективы управления газовым кратером в Дарвазе, международный опыт в продвижении чистой энергии и новое климатическое финансирование, доступное для энергетического сектора Туркменистана.

Планируется, что конференция будет проводиться ежегодно для обсуждения экологических проблем, стоящих перед нефтегазовым сектором Туркменистана, а также укрепления международного сотрудничества.

Газовый кратер Дарваза находится в 90 километрах от аула Ербент в Дашогузском велаяте Туркменистана. Местные жители и путешественники называют его "Дверью в преисподнюю", или "Вратами ада". Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, глубина - около 20 метров. Появился в 1971 году в результате раскопок и бурения геологами разведочной скважины. С тех пор природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью.

В январе 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти с помощью ученых способ потушить кратер. Он отметил, что сгорание огромного количества газа негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей, кроме того, расходуется природный газ, от которого можно получать значительную прибыль.

В октябре прошлого года издание Bloomberg сообщило, что по выбросам метана в атмосферу Туркменистан уступает лишь США и России.



Источник: Tengrinews.kz
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