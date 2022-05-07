Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси"

"Челси" объявил о финальной договоренности, клуб переходит от Романа Абрамовича к новым собственникам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sports.ru.
"Футбольный клуб "Челси" подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб, – говорится в официальном заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время".
Общая сумма инвестиций новых владельцев - 4,25 миллиарда фунтов (4,9 миллиарда евро). Важно понимать, что она состоит из двух частей.
2,5 миллиарда фунтов - плата за акции клуба. Это те самые деньги, которые мог бы получить сам Абрамович, если бы продавал в спокойных условиях. В нынешних обстоятельствах, связанных с политическим давлением из-за связей с Россией, деньги отправятся на британский банковский счет и будут недоступны для Романа - средства, как изначально и планировалось, отправят на благотворительность. Этот план в заявлении от имени Абрамовича клуб подтвердил утром в день согласования сделки.
1,75 миллиарда фунтов - согласованная сумма вложения от новых собственников.
"Челси" уточняет, что эти деньги пойдут на развитие клуба: их вложат в стадион, академию клуба, женскую команду и другие проекты.
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