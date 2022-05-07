Неизвестные напали на полицейских в Жамбылской области

Неизвестные мужчины напали на полицейских в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области рассказали, что в ночь на 7 мая 2022 года в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц.Установлено, что сотрудники патрульной полиции, возле привокзальной площади города Шу, остановили автомашину марки ВАЗ-21014 без переднего опознавательного государственного номерного знака."При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейских, вместе с другими знакомыми гражданами оказали сопротивление представителям власти.По данному факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.В полиции добавили, что в настоящее время установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия. Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статьи 128-131 УПК.Сообщается, что другие данные досудебного расследования, в интересах следствия, не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.