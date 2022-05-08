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Бивол победил Альвареса! Как это было

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Бивол победил Альвареса! Как это было
Дмитрий Бивол (слева) против Сауля Канело Альвареса. Фото AFP
Россиянин Дмитрий Бивол против одного из самых ярких боксеров современности Сауля Альвареса.

Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.


Источник: Спорт Экспресс
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