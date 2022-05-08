Бивол победил Альвареса! Как это было

Россиянин Дмитрий Бивол против одного из самых ярких боксеров современности Сауля Альвареса.



Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.



Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.



31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.



Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.