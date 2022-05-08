Казахстанский ветеран отметит День Победы и столетие

Сарсенбек Байжанулы готовится отметить свое 100-летие 9 мая. Он до сих пор прекрасно помнит бои за Сталинград.Ветеран Великой Отечественной войны Сарсенбек Байжанулы из Шиелийского района Кызылординской области готовится отметить в День Победы свой вековой юбилей.Несмотря на преклонный возраст, он в деталях помнит свой боевой путь и операции, в которых принимал участие. В ряды Красной армии он вступил в 1942 году, едва ему исполнилось 19 лет, сообщает телеканал "Хабар 24".Вместе с ним на фронт тогда ушли около 6000 земляков. Домой вернулась лишь треть из них, а на сегодняшний день, из ветеранов, в живых остался лишь он один.По воспоминаниям аксакала, война для него началась с трехмесячной подготовки, после чего, вместе с другими бойцами, он попал под Сталинград.Ожесточенные оборонительные бои сменили наступательные операции. Бывший пехотинец участвовал в двух из них - "Уран" и "Малый Сатурн", в которых советским войскам удалось взять в плен немецкого военачальника Фридриха Паулюса."Битва за Сталинград стала переломным моментом в войне. Было трудно и страшно. Немцы предлагали сдаться. Но мы держали оборону и дали отпор. Была одна наступательная операция за другой. В плен взяли 97 тысяч немцев, среди которых были 24 генерала и фельдмаршал, командующий 6-й армией, Фридрих Паулюс", - вспоминает Сарсенбек Байжанулы.В одной из битв под Сталинградом Сарсенбек-ага получил тяжелое ранение. Кстати, впоследствии, в 1944 году, именно оно и стало причиной, по которой военного демобилизовали.Тогда он вернулся в родной аул, где сменил боевой фронт на трудовой: до самой пенсии он проработал преподавателем в школе, воспитав не одно поколение казахстанцев."Многие его ученики сейчас трудятся в самых разных сферах по всему Казахстану. Никогда его не забываем. Уважаем, ценим и любим за честность, мудрость и порядочность. Он - герой и настоящий педагог, а ещё поэт, который пишет душевные стихи. Его работы не раз публиковались" - рассказывает один из учеников Сарсена Байжанулы – Абай Баукенулы.Сегодня ветерана окружают теплотой и любовью взрослые дети, внуки и правнуки. И хотя годы берут свое, стойкости духа старому солдату не занимать.