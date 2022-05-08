Размер пенсии и пособия планирует увеличить Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки населения, предусмотренных в республиканском бюджете.
В целях снижения негативного влияния новых условий в мировой экономике на социально-экономическую ситуацию в стране в проекте бюджета дополнительно выделено 185 млрд тенге для усиления социальной поддержки граждан. Об этом сообщил вице-министр труда Руслан Сакеев на брифинге в СЦК, передает 365info.kz
«Данные средства будут направлены на индексацию размеров пенсий, пособий и социальных выплат дополнительно на 4%. В совокупности это обеспечит рост размеров солидарных пенсий на 11%, а базовой пенсии и других выплат – на 9% по сравнению с уровнем 2021 года.
В итоге общий объем расходов на социальное обеспечение и меры содействия занятости населения превысит 4,4 трлн тенге, или почти четверть (25%) расходов республиканского бюджета», – проинформировал Руслан Сакеев.
Вице-министр сообщил, что с учетом дополнительных мер пенсии и пособия увеличатся в среднем на 3-5 тысяч тенге. Выплата в повышенных размерах будет осуществлена в июне с учетом доплаты за апрель и май.
По данным Минтруда, на сегодняшний день получателями различных социальных выплат являются 4,2 млн граждан, из них:
2,3 млн – пенсионеры порядка 1,2 млн – семьи с детьми около 700 тыс. – лица с инвалидностью и другие категории граждан
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.