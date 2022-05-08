Гроза и ветер ожидаются на большей части Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.



На юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.



На севере и западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре пыльная буря. Сохраняется ветер восточный с переходом на западный в центре области 15-20 метров в секунду.



В Нур-Султане днем 9 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.



На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.



Днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер восточный в центре, на юге, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.



На западе, юге Костанайской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, юге области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.



На юго-западе, на севере, востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 17-22, порывы 25 метров в секунду.



На севере Алматинской области и в горных районах ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.



В конце дня 9 мая в горных, предгорных Туркестанской области ожидается гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 метров в секунду.



В Шымкенте в конце дня ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.



На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.