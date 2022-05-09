Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии - СМИ

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK.
Утром корабли зашли в район указанных островов, на которые претендует Китай, и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения безопасности японских рыбаков национальная служба безопасности на море направила в этот район патрульные корабли, а также призывает суда КНР покинуть территориальные воды Японии.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. В Токио утверждают, что японская сторона занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.
На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Со своей стороны, Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.
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