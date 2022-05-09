Руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику Кошкарбаеву

Руководство Администрации Президента 9 мая возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву, передает Tengrinews.kz.Как сообщается на сайте Акорды, руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа "Халық Қаһарманы" Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев.Как сообщается на сайте Акорды, руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа "Халық Қаһарманы" Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев.Памятник Рахымжану Кошкарбаеву открыли в столице Казахстана в 2016 году.11-метровый монумент установили на пересечении проспектов Бауыржана Момушылы и Рахымжана Кошкарбаева. Он состоит из постамента весом 60 тонн и бронзовой фигуры народного героя весом 3 тонны. Высота скульптурной композиции составила 6 метров, а гранитного постамента - 4,5 метра.Рахымжан Кошкарбаев так и не получил звание Героя Советского Союза. За него ходатайствовали и Бауыржан Момышулы с Какимжаном Казыбаевым, и писатели Габит Мусрепов, Габиден Мустафин, Абдильда Тажибаев. Сам Кунаев представлял просьбу о награждении Кошкарбаева и Булатова в ЦК КПСС. Писали из Казахстана и "лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу". Но ответа не было.Момышулы, который дружил с Кошкарбаевым, имел доступ к российским архивам и там нашел документы."Даже приказ о присвоении звания Героя Советского Союза. Но там была подпись Сталина: "Отказать!" Почему? Потому что у него отец в 1937 году был репрессирован", - вспоминала ныне покойная жена Кошкарбаева Рахиля Яхина.Ранее сообщалось, что в Москве состоялся закрытый показ фильма о герое-казахстанце Рахымжане Кошкарбаеве.