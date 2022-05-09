В Атырауской области пропали и нашлись 11 человек

Пропавших 11 человек нашли в Атырауской области. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что 9 мая в 10.50 часов в Исатайском районе в 160 км от села Аккистау силами ДЧС Атырауской области проводились поиски 11 человек (водитель и пассажиры), которые 8 мая в 14.00 часов на автомобиле марки "УАЗ" выехали в сторону Махамбетского района и сбились с пути в связи с неблагоприятными погодными условиями.



"Пропавшие пассажиры были обнаружены 9 мая в 14.50 часов в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат.

Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат благополучно доставлены в село Х.Ергалиев и переданы родственникам", - сообщили в ДЧС.



Ранее сообщалось, что автобус с людьми пропал без вести в Атырауской области.