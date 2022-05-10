Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Павлодарской области: 9 человек пострадали

9 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с иномаркой в Павлодарской области. Трое пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, дорожная авария произошла 9 мая в 20.40 в 20 километрах от села Баянаул. По данным пресс-службы ведомства, 47-летний водитель Audi 80 Б4 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter, под управлением водителя 1964 года рождения.



"В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись в кювет. Четыре пассажира Volkswagen Crafter 1986, 2000 и 2005 годов рождения, с различными травмами госпитализированы в больницу",- рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.



Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Между тем по информации медиков, экстренная помощь потребовалась девятерым пострадавшим. Уже через 17 минут с момента вызова на место прибыли две бригады скорой. Троих пациентов - 36-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и 16-летнего подростка - после оказания первой помощи, на реанимобилях доставили в Павлодар. Ещё одну пострадавшую 22-летню пассажирку транспортируют в областной центр воздушным транспортом.



"У четырех пациентов диагностировали сотрясение головного мозга, открытые черепно-мозговые травмы, скальпированная рана головы, различные переломы, у троих пациентов травматический шок 3 степени. 36-летний пострадавший получил открытый перелом теменной кости. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии", - проинформировали в Управлении здравоохранения Павлодарской области.



Остальные пассажиры также с различными травмами доставлены в больницу. У одной из женщин произошла травматическая ампутация пальца руки, а мужчине оторвало два пальца ноги. Среди пострадавших есть и 51-летний гражданин России. Он получил ушибы и множественные ссадины.