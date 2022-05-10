В Атырау 5-летнюю девочку за лицо укусила собака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
О происшествии рассказала Асем Байжан на своей странице в Facebook. Здесь же выложено видео с пострадавшим ребенком.
"Собака, которая ранее неоднократно нападала на моих детей! Агрессивная, я писала посты в разные группы зоозащитников (там, конечно же, обвинили моих детей и сделали виноватой). Сегодня, 7 мая 2022 года, в 18.30 (примерное время) по адресу: Азаттык, 153, собака укусила за лицо мою племянницу Сафию пяти лет.
Видео прилагаю. Эта та самая собака, которая на меня напала 22 ноября 2021 года, хотела укусить меня за ноги, но смогла только зацепиться за штаны", - написала женщина.
В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что такой факт зафиксирован и что собака без хозяина.
В акимате Атырау пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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