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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Просмотров:121 Опубликовано: Вчера, 23:24
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Фото: РИА Новости
В возрасте 88 лет скончался Леонид Кравчук, первый президент Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские Новости».

Члены семьи экс-президента подтвердили его кончину.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР.

С июля 2020 он занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сентябре стало известно, что бывшего украинского лидера перевезли в реанимацию немецкой клиники. После операции сообщалось об «улучшении» его состояния.

Ранее сообщалось о смерти первого главы независимой Белоруссии Станислава Шушкевича, также подписавшего Беловежские соглашения.


Источник: lenta.ru
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