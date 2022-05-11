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Кто из семьи Назарбаева попал в список Forbes Kazakhstan-2022

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Кто из семьи Назарбаева попал в список Forbes Kazakhstan-2022
ФОТО: ©Андрей Лунин
Помимо старожилов рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана - дочери первого президента Динары Кулибаевой и ее супруга Тимура Кулибаева (2 место), а также внука Нурали Алиева (26 место) - в список-2022 попали еще двое.

Дарига Назарбаева с пометкой «вернулась» заняла 13 место. По подсчетам аналитиков Forbes Kazakhstan, состояние старшей дочери Елбасы стоит $584 млн. Дарига Назарбаева совместно со своим сыном Нурали Алиевым владеет ТОО «Европа плюс Казахстан», через которое имеет доли в ТОО «Телерадиокомпания Радиосити» и ТОО «Независимый Телевизионный Канал» (НТК). Также в собственности Назарбаевой ТОО «Холдинговая компания DLS Group», через которую она имеет доли в ТОО «Регион-Медиа» и ТОО «A-Service Management» (четырехзвездочный отель «Думан» в Нур-Султане).

Назарбаева уже была в списке Forbes Kazakhstan – в 2012 и 2013 годах она также занимала 13 строчку, но с большим состоянием - $593 и $595 млн соответственно. В 2012 году за Даригой Нурсултановной числился контроль за компаниями «АЛМА-ТВ», АО «Европа плюс Казахстан», НТК, «АлмаИнвестХолдинг», ТОО «Алматыстройснаб». Другие активы - доли в АО «Хабар», АО «Сахарный центр» и АО «Нурбанк» - к тому времени были проданы.

В 2013 еще один актив – ALMA TV, где Назарбаева владела 80%, а Нурали Алиев – 20%, – тоже готовился к продаже. В собственности у тогдашнего депутата мажилиса были АО «Европа плюс Казахстан», НТК, «АлмаИнвестХолдинг», ТОО «Алматыстройснаб».

Еще один член семьи - занял 41 место с $160 млн. Это новичок рейтинга Нурбол Назарбаев. У племянника первого президента Казахстана тоже диверсифицированный бизнес, в основном относящийся к сфере инвестиций. Он владелец ТОО «Prime Capital Invest» и ТОО «Корпорация Үш Қоңыр Инвест», совладелец в ТОО «PLS инвестиционно-строительная компания» и ТОО «PLS-ТМ» (последнее – мажоритарный акционер АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»).

Нурбол Назарбаев – сын Болата Назарбаева, брата Елбасы. Ему 38 лет, после окончания в 2003 году Казахского национального университета работал помощником прокурора, прокурором, следователем по особо важным делам. В 2014 году занял должность заместителя начальника департамента внутренних дел Алматинской области, имеет звание полковник полиции. С 2017 года занимается бизнесом, председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда Prime Capital Holding. Нурбол Назарбаев - вице-президент Федерации национальных видов спорта Республики Казахстан и президент федерации «Бәйге».


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