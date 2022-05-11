«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.47 KZT
  • €1 = 459.19 KZT
  • 1 RUB = 6.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полное лунное затмение произойдет 16 мая

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Полное лунное затмение произойдет 16 мая
Фото из открытых источников
Жители некоторых частей мира смогут увидеть полное лунное затмение в понедельник, 16 мая. Это явление считается редким событием в астрономическом календаре, так как ежегодно происходит всего лишь два-три затмения Луны, передает Zakon.kz.

Лунное затмение происходит в тот момент, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, отбрасывая на последнюю свою тень. Когда Луна полностью оказывается под тенью, это полное затмение, а когда перекрывается лишь часть естественного спутника — это частичное затмение, пишет hi-news.ru.

Полное лунное затмение наступит в 10:13 по времени Нур-Султана. Увидеть это астрономическое явление удастся жителям всего американского континента, а те, кто находится на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Новой Зеландии, смогут наблюдать только полутеневое затмение.

Переживать особо впечатлительным и суеверным людям не за что. Такое астрономическое явление не оказывает негативного влияния на человека.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика