Мужчина спас девочку от падения с 8-го этажа в Нур-Султане

Астанчанин спас трехлетнюю девочку от падения с восьмого этажа, передает Tengrinews.kz.По данным ДЧС, инцидент произошел 11 мая в 10.21 по проспекту Улы Дала, 27/1. Ребенок оказался снаружи окна и не мог забраться обратно в квартиру."К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже. Девочка 2019 года рождения в момент падения находилась дома с родителями. В ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой, Сабит Шонтакбаев 1985 года рождения, проживающий на седьмом этаже, увидел висящего плачущего ребенка. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, он предпринял действия по спасению и в считаные секунды поймал девочку, тем самым спас жизнь ребенку", - сообщили в ведомстве.ДЧС планирует представить мужчину к награде за смелость, мужество и героизм."Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда", - заключили спасатели.