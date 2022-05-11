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Хорошие новости для тех, у кого есть кредиты, озвучили в Парламенте

Просмотров:2840 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Хорошие новости для тех, у кого есть кредиты, озвучили в Парламенте
Фото из открытых источников
Первая хорошая новость — ставка вознаграждения по кредитам снизится. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, передает Экспресс К.

Председатель агентства напомнила, что годовая ставка вознаграждения в размере 56% была установлена для банков еще в 2012 году.

— Мы провели исследование, разработали новую методику и сейчас предлагаем устанавливать такую ставку в зависимости от стоимости привлечения фондирования, кредитного риска заемщика, операционных расходов финансовой организации, — рассказала Мадина АБЫЛКАСЫМОВА. — В результате годовая ставка вознаграждения должна снижаться, особенно по потребительским кредитам. Мы оцениваем, что она может сложиться в районе 35—40%. Это будет предельная ставка вознаграждения.

По словам АБЫЛКАСЫМОВОЙ, средневзвешенная ставка по кредитам сейчас составляет порядка 22%, но так как зачастую банки применяют различные комиссии и платежи, то годовая эффективная ставка может доходить до 56%.

Еще одна хорошая новость касается казахстанцев с проблемными кредитами, а это около полутора миллионов человек.

— Мы выставили требования ко всем банкам, микрофинансовым организациям и коллекторам по разработке индивидуальных планов по снижению проблемных заемщиков. Они должны принять специальные меры по реструктуризации и урегулированию этих задолженностей. Где-то — списание таких кредитов, где-то — прощение, если большая их часть погашена, — отметила АБЫЛКАСЫМОВА.

Также председатель агентства проинформировала, что единую ставку в размере 56% собираются установить и для онлайн-микрокредитования, известного своими астрономическими процентами. Тем временем депутаты парламентской фракции партии "Ак жол" предлагают поступить более радикально и вовсе запретить этот вид кредитования в Казахстане.

Коварство онлайн-кредитования в его кажущейся легкости, что загоняет людей в безнадежную кабалу, это и вызвало необходимость принять закон "О банкротстве физических лиц", — говорится в их запросе на имя председателя агентства.


Источник: exk.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
  • Adai11
  • Iron man
  • Андpей
  • Ирон
 Restero (Посетители) Сегодня, 13:50
Абсолютно все кредиты выданные в период девальвации 2012-14 годов, выданные в период пандемии, в особенности так называемыми микрофинансовыми организациями - должны быть списаны! Людям же должен быть возмещён моральные вред от звонков банкиров и уродов-коллекторов.
 
 

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