Хорошие новости для тех, у кого есть кредиты, озвучили в Парламенте

Первая хорошая новость — ставка вознаграждения по кредитам снизится. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, передает Экспресс К.
Председатель агентства напомнила, что годовая ставка вознаграждения в размере 56% была установлена для банков еще в 2012 году.
— Мы провели исследование, разработали новую методику и сейчас предлагаем устанавливать такую ставку в зависимости от стоимости привлечения фондирования, кредитного риска заемщика, операционных расходов финансовой организации, — рассказала Мадина АБЫЛКАСЫМОВА. — В результате годовая ставка вознаграждения должна снижаться, особенно по потребительским кредитам. Мы оцениваем, что она может сложиться в районе 35—40%. Это будет предельная ставка вознаграждения.
По словам АБЫЛКАСЫМОВОЙ, средневзвешенная ставка по кредитам сейчас составляет порядка 22%, но так как зачастую банки применяют различные комиссии и платежи, то годовая эффективная ставка может доходить до 56%.
Еще одна хорошая новость касается казахстанцев с проблемными кредитами, а это около полутора миллионов человек.
— Мы выставили требования ко всем банкам, микрофинансовым организациям и коллекторам по разработке индивидуальных планов по снижению проблемных заемщиков. Они должны принять специальные меры по реструктуризации и урегулированию этих задолженностей. Где-то — списание таких кредитов, где-то — прощение, если большая их часть погашена, — отметила АБЫЛКАСЫМОВА.
Также председатель агентства проинформировала, что единую ставку в размере 56% собираются установить и для онлайн-микрокредитования, известного своими астрономическими процентами. Тем временем депутаты парламентской фракции партии "Ак жол" предлагают поступить более радикально и вовсе запретить этот вид кредитования в Казахстане.
Коварство онлайн-кредитования в его кажущейся легкости, что загоняет людей в безнадежную кабалу, это и вызвало необходимость принять закон "О банкротстве физических лиц", — говорится в их запросе на имя председателя агентства.
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