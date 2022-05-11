Цены на бензин в США достигли нового рекорда

Розничные цены на бензин выросли и достигли еще одного исторического рекорда в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина достигла 4,4 доллара США (около 1,9 тысячи тенге), превысив прежний рекорд в 4,3 доллара.



Цены на дизельное топливо также достигли рекорда в 5,45 доллара (около 2,4 тысячи тенге) за галлон на этой неделе.



Увеличение цены на топливо происходит несмотря на снижение стоимости нефти. С 30 марта фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 7 процентов, но фьючерсы на бензин выросли на 9,4 процента и достигли рекорда.



Кроме того, мировые запасы топлива сокращаются, поскольку спрос восстановился до уровня, предшествующего пандемии. Поставки еще больше сократились на фоне конфликта в Украине и последующих санкций в отношении России со стороны США и стран-союзников.



Тем не менее, как отмечается, цены на топливо в США все еще существенно ниже, чем у других крупных потребителей, таких как Великобритания, Япония и Франция, где более высокие налоги увеличивают стоимость топлива.



Ранее министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на поставку первых 30 миллионов баррелей нефти, выставленных американским правительством на продажу из стратегического государственного резерва.