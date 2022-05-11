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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на бензин в США достигли нового рекорда

Просмотров:684 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Цены на бензин в США достигли нового рекорда
Фото ©REUTERS
Розничные цены на бензин выросли и достигли еще одного исторического рекорда в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина достигла 4,4 доллара США (около 1,9 тысячи тенге), превысив прежний рекорд в 4,3 доллара.

Цены на дизельное топливо также достигли рекорда в 5,45 доллара (около 2,4 тысячи тенге) за галлон на этой неделе.

Увеличение цены на топливо происходит несмотря на снижение стоимости нефти. С 30 марта фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 7 процентов, но фьючерсы на бензин выросли на 9,4 процента и достигли рекорда.

Кроме того, мировые запасы топлива сокращаются, поскольку спрос восстановился до уровня, предшествующего пандемии. Поставки еще больше сократились на фоне конфликта в Украине и последующих санкций в отношении России со стороны США и стран-союзников.

Тем не менее, как отмечается, цены на топливо в США все еще существенно ниже, чем у других крупных потребителей, таких как Великобритания, Япония и Франция, где более высокие налоги увеличивают стоимость топлива.

Ранее министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на поставку первых 30 миллионов баррелей нефти, выставленных американским правительством на продажу из стратегического государственного резерва.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daulet201999
  • Ютюз
  • Око
 Restero (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: master_kz
граждане процветающего Евросоюза ездят с кастрюльками и канистрами в нищую Беларусь за топливом и продуктами чтоб подешевле.


Не знаю об этом, всё бывает, люди живут по-разному.

У меня в Германии живёт, можно сказать, вторая семья. Живут там с 96 вроде бы года. Уже пару лет как выплатили рассрочку за дом и автомобиль. Дом с садом общей площадью 600 квадратных метров, автомобиль марки "ауди", 2014 года. Своя небольшая пасека. Отчим работает на реставрации салонов авиатехники простым рабочим, мама не работает и получает только пособие (даже не получает пенсии), т.к. не является гражданкой пока что.

Сейчас у меня всё отлично, но в начале 2000-х помогали и мне. Копят деньги, гуляют в саду, раз в год ездят в Штаты к сестре. Про бензин говорят "подорожал ну и подорожал". Могу в личку фото дома показать. Это не убожество на скалах у нас тут которое стоит - красивый, уютный дом с большими окнами.
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Disco
  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:33
Цитата: Restero
А пока наоборот

граждане процветающего Евросоюза ездят с кастрюльками и канистрами в нищую Беларусь за топливом и продуктами чтоб подешевле.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Daulet201999
  • Ирон
  • Око
 Restero (Посетители) Сегодня, 15:16
А всё равно на среднюю зарплату в США можно купить более чем в пять раз больше бензина, чем на нашу. Такие дела.

Данила Багров: "-Скоро всей вашей Америке--кирдык!" draznilka
(х\ф "Брат")


А пока наоборот podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Iron man
  • Daulet201999
  • Ирон
 Око (Посетители) Сегодня, 14:40
423 тг/литр бензин получается .

всё вижу
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Iron man
  • Ирон
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:30
Данила Багров: "-Скоро всей вашей Америке--кирдык!" draznilka
(х\ф "Брат")
 
 

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