Перестрелка в Кызылорде: среди погибших - мастер спорта по боксу Куандык Жусип

Среди трех погибших в уличной разборке, которая произошла 7 мая в Кызылорде, оказался кызылординский спортсмен Куандык Жусип, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Казахстанский боксер-профессионал, двукратный серебряный призер чемпионата мира, действующий "золотой" чемпион мира по версии WBA Gold Камшыбек Конкабаев, который был знаком с Куандыком уже несколько лет, подтвердил, что его коллега погиб.



"Да, среди погибших в перестрелке, которая произошла на днях в Кызылорде, к сожалению, оказался и Куандык Жусип. Мы были знакомы с ним с 2012 года. Не раз вместе тренировались, ездили на различные сборы по боксу. Очень жаль, что такое случилось", - сказал известный боксер.



Куандык Жусип родился в 1995 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Он мастер спорта Казахстана по боксу.



Как рассказал тренер Сейтжан Токенов, Куандык подавал большие надежды.



"Он был участником различных международных турниров по боксу, не раз занимал призовые места. К примеру, на последнем международном турнире, посвященном памяти Абдисамала Нурмаханова, который состоялся в Шымкенте, Куандык занял почетное третье место. Он был неконфликтным человеком, читал намаз, воспитывал троих детей. Недавно устроился охранником на один из городских рынков. Не знаем, как он попал в эту ситуацию. Люди выдвигают различные версии, думаем, полиция разберется, что произошло на самом деле", - добавил он.



Напомним, перестрелка в Кызылорде произошла 7 мая. В результате были убиты три человека, еще двое с различными ранениями были доставлены в больницу. Полиция задержала 6 подозреваемых, еще 4 находятся в розыске.