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Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова объявили в розыск в России

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова объявили в розыск в России
Ровшан Аскеров. Фото ©РИА Новости
Министерство внутренних дел России объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится на сайте базы данных МВД.

В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.

По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.

Ранее МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора.


Источник: Tengrinews.kz
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