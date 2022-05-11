Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится на сайте базы данных МВД.



В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.



По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.



Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.



Ранее МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора.