Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится на сайте базы данных МВД.
В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.
По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.
Ранее МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора.
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