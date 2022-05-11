Герою, спасшему малышку от падения с 8 этажа, подарили квартиру в Нур-Султане

Спасшему сегодня от падения с восьмого этажа трехлетнюю девочку Сабиту Шонтакбаеву подарили трехкомнатную квартиру в столице, передает МИА «Казинформ».Герой выразил благодарность руководству компании за предоставленный подарок. Сабит Шонтакбаев уже успел побывать на приеме у акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова.Первый вице-министр МЧС, генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев наградил героя-гражданина нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».Ранее сообщалось, что висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане.Обычное утро для Сабита Шонтакбаева превратилось в операцию по спасению человека. Не прошло и 15 дней, как он приехал в столицу, а его уже знает вся страна как настоящего героя.Как оказалось, наш герой недавно приехал в столицу из Жалагашского района Кызылординской области в поисках работы. Супруга с четырьмя детьми остались в Кызылорде.«Я даже не видел ее родителей. Сразу ушел на работу с другом. Никто не знал, что все так произойдет. Я просто спас ребенка и ушел, а в новостях и социальных сетях меня начали называть героем. Не считаю свои действия героическим поступком. Думаю, что каждый должен протягивать руку помощи в таких ситуациях», — признался он в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».Напомним, 11 мая казахстанцев шокировало видео, на котором мужчина, рискуя жизнью, спасает ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа. При этом он сам балансирует на оконной раме этажом ниже, изо всех сил поддерживая ребенка рукой, который едва не срывается вниз.Девочка 2019 года рождения в момент падения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом никого не оказалось.Первый вице-министр МЧС РК генерал-лейтенант Ибрагим Кульшимбаев наградил героя Сабита Шонтакбаева нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с героем Сабитом Шонтакбаевым. Аким пообещал решить вопрос с трудоустройством смелого мужчины и помочь с переездом его семьи в столицу. Кульгинов также пообещал найти спонсоров, которые помогут Сабиту погасить имеющиеся кредиты.