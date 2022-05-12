В одной из частных школ Алматы старшеклассники насиловали первоклассника в туалете во время уроков

Руководитель общественного фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари сообщила на странице Facebook о том, что в одной из алматинских частых школ насиловали первоклассника, передает медиа-портал Сaravan.kz.



Тансари сообщила о ситуации таким образом: "Представляете, вы замечательные счастливые родители, готовите сына в первый класс! Нашли для него частную школу, одели, купили новенькие школьные принадлежности, замотивировали на учебу! Мальчик идёт в школу счастливый, в ожидании волшебных школьных дней и новых знаний. Но вместо этого... Город Алматы, частная школа, в классе по двенадцать детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете, во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!"



Правозащитница утверждала в посте, что на тот момент дело стояло на мёртвой точке, хотя отец узнал о ситуации две недели назад.



"Ребенок, переживший насилие, дома, его лечат врачи и психологи. Насильники на свободе, их родители тоже, учителя не несут ответственность, полиция бездействует! Провели только с одним подозреваемым очную ставку и все!" - возмутилась Тансари.



После этого на её пост отреагировал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов. Он сообщил, что отец ребёнка обратился с заявлением ещё 21 апреля.



"В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение. По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия. Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы," - пообещал Абдрахманов.