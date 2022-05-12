«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.61 KZT
  • €1 = 467.44 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Снижение пенсионного возраста планируют обсудить в правительстве

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Снижение пенсионного возраста планируют обсудить в правительстве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов", - сказал Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

По его словам, вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса в конце года с участием представителей СМИ.

"Как раз говорю, о женщинах то же самое. Сегодня средний возраст фактически пенсионный - на уровне 60-61 до 2027 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - заключил Тугжанов.

Пенсионный возраст для мужчин в Казахстане наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.


Источник: tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика