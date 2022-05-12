Снижение пенсионного возраста планируют обсудить в правительстве

Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов", - сказал Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.



По его словам, вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса в конце года с участием представителей СМИ.



"Как раз говорю, о женщинах то же самое. Сегодня средний возраст фактически пенсионный - на уровне 60-61 до 2027 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - заключил Тугжанов.



Пенсионный возраст для мужчин в Казахстане наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.