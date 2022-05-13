Алматинец рассказал подробности изнасилования сына-первоклассника в алматинской школе

Шокирующая история с первоклассником в Алматы. Ребенка систематически насиловали в школьном туалете, об этом заявил отец мальчика. Мужчина уверен: вытворяли это ученики седьмого класса, а учителя и руководство школы закрывали на это глаза.Первые сигналы о насилии над первоклассником появились в декабре минувшего года, рассказывает отец. На голове сына обнаружились гематомы. Классный руководитель пообещала разобраться. «Но вместо этого на мужчину обрушился негатив», - говорит алматинец. Самые страшные опасения вдовца подтвердились, когда он увидел испачканную одежду мальчика.- Я спросил: что это? Он говорит: краска, пап. Начал чистить, она отходит. Я почистил. Я говорю: это не краска же, ну-ка расскажи. Он начал говорить: после нового года Рамазан и Карим вот так делают в туалете. Учительница во время уроков выпускает, прям заставляет, говорит: выходи, выходи, - говорит отец школьника.Мужчина считает, что мальчика насиловали ученики седьмого класса. Вытворяли это прямо в школьном туалете. По словам ребенка, издевались над ним систематически.- Один руки держит, говорит. Другой рукой глаза закрывает. Потом, говорит, видать в привычку вошло. Я у него спрашиваю: 10-12 раз делали. Он так говорит. Еще один здоровый, старше их, говорит, есть. Тот здоровый в другом классе. Вещи были, я следователю сдал, рубашка в калах, в сперме. Трико тоже, - рассказывает отец мальчика.Руководства школы на месте не оказалось. Педагоги же уверены: информация о насилии над ребенком не соответствует действительности.- Еще раз говорю: это недостоверная информация. Мне в 6 часов прислали информацию, я этой девушке сразу написала: "Вы были в школе, Вы беседовали с учителями, с детьми? По камерам можно отследить, диск забрали в полицию, - Наталья Канаева, учитель 1Б класса школы "Мариям" г.Алматы.Как сообщили в Министерстве образования и науки, учебное заведение проверят. Для изучения обстоятельств дела в Алматы вылетели сотрудники Комитета по охране прав детей.- Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации «Мариям». Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребенку будет оказана и психологическая помощь. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий, - Есенгазы Имангалиев, председатель по охране прав детей МОН РК.Следствие, к слову, уже ведется. Заведено уголовное дело.- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Было заведено уголовное дело по статье 121, часть 4 УК РК. Уже назначили экспертные исследования, с помощью которых мы установим, был ли факт насильственных действий, - Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г.Алматы.Отец мальчика боится, что и насильники, и недосмотревшие за детьми педагоги останутся безнаказанными. К слову, за обучение сына в частной школе одинокий родитель ежемесячно оплачивает 135 тысяч тенге.