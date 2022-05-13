Только бизнес-класс: Архив президента РК судится с поставщиком из-за авто ниже классом

Сотрудники Архива президента намерены подать в суд на поставщика из-за авто не бизнес-класса, сообщает исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов в Facebook.



«Ағашки любят бизнес-класс. Очень актуальная тема: почему чиновники любят ездить на очень дорогих автомобилях за наш счёт? К нам обратился представитель ТОО «Tandau Finance» с жалобой на то, что директор РГУ «Архив Президента РК» не хочет принимать услуги по перевозке автотранспортом», — сказано в публикации.



Компания по перевозке предоставила госоргану Toyota Camry 2019 года и Hyundai Azero 2013 года. Кстати, эти модели машин относятся к сегменту автомобилей высшего среднего класса.



«В итоге в АПР РК не приняли этот автомобиль, и подали на них в суд. Поставщик написал встречный иск о том, что доводы данного госучреждения не соответствуют действительности. Нас удивляет позиция руководства госоргана, которое за один кубический сантиметр и «статусный» окрас автомобиля хочет засудить компанию, которая, на наш взгляд — добросовестная, потому что занимается госуслугами не только для этой организации. Представители компании-поставщика услуг предоставили нам свои договоры. Никаких проблем нигде нет», — прокомментировал Дидар Смагулов.



Дидар Смагулов является исполнительным директором «Әділдік жолы» с июня 2021 года. До этого он был директором Национального центра тестирования Минобразования. В 2020 году Агентство РК по противодействию коррупции подписало меморандум о сотрудничестве с Республиканским общественным объединением «Әділдік жолы».



Как сообщает Смагулов, руководителя Архива президента Алию Мустафину не устраивает марки машин, так как они не соответствуют классу «Е» европейской классификации легковых авто, то есть не являются бизнес-классом.



Также, по словам чиновников, машина «не имеет делового окраса, цвет не соответствует статусу государственного учреждения».



«Друзья, а с каких таких пор у госорганов появился так называемый «статус», которому должно соответствовать все элитное и дорогое? Не кажется ли вам, что скромнее должны вести себя чиновники», — возмутился Смагулов.



Слуг народа не устраивает и тот факт, что объем транспорта 2999 кубических сантиметров, а не 3000.



Позже поставщику пришлось заменить спорное авто на внедорожник Land Cruiser 200. Однако и это не понравилось руководителю госоргана.