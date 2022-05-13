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МИИР об очередниках на льготное автокредитование: Не все соответствуют требованиям банков

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 20:33
МИИР об очередниках на льготное автокредитование: Не все соответствуют требованиям банков
Фото с сайта stavr-auto.ru
Каждый банк предъявляет свои условия при проверке платежеспособности клиентов, отметили в министерстве.

Не все граждане, вставшие в очередь в прошлом году, получили льготный автокредит. Кому будут отдавать предпочтение по программе этого года, ответил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.

По его словам, очередностью в первую очередь занимаются банки.

"В любом случае, надо рассматривать вопросы наличия автомобиля и вопросы возможности обслуживать кредит. На период рассмотрения заявки банки будут перепроверять возможность каждого клиента по платежеспособности", – сказал Олжас Сапарбеков.

Он подчеркнул, что в разных банках разные условия. К примеру, некоторые банки требуют, чтобы получатель кредита имел постоянный доход не менее полугода.

"Один момент то, что создана очередь, но банки всё равно будут пересматривать. Возможно, не все из той очереди будут соответствовать требованием банков", – добавил зампредседателя.

Как он отметил, на рынке достаточно автомобилей казахстанского производства.

"Да, в салонах также бывают очереди. Мы этот вопрос тоже обсуждали. Есть определённые требования каждого клиента: есть потребность в цвете, в модели, в комплектации. Возможно, на момент продажи не будет той комплектации, которую хочет клиент, но в другой комплектации этот автомобиль может быть", – заключил Олжас Сапарбеков.


Источник: informburo.kz
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