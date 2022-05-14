Ученые назвали самую "проблемную" группу крови

Долгосрочное исследование ученых Гарвардского университета показало влияние группы крови человека на его здоровье. По их данным, одна из групп крови больше других несет опасность для своих носителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рrochepets.



Согласно данным исследований, носители I группы крови редко страдают хроническими заболеваниями, поэтому не испытывают больших проблем со здоровьем. В молодом и зрелом возрасте сезонные простуда и грипп - их максимум. А вот к старости вероятны проблемы с сосудами и суставами.



Люди со II группой крови обычно сохраняют бодрость тела и духа до самого конца, хотя в раннем детстве не исключены частые простуды. Бывает, что на протяжении всей жизни их беспокоят только проблемы с кожей.



У носителей III группы крови довольно много проблем со здоровьем. В детстве их часто беспокоит пищевая аллергия, аритмия, скачки давления и анемия. Однако если носитель будет вести здоровый образ жизни, то сможет побороть большинство проблем к подростковому возрасту.



Больше всех, по мнению ученых, не повезло обладателям IV группы крови. У них есть повышенная предрасположенность к онкологическим заболеваниям, нарушениям памяти и мышления, сложности в зачатии и рождении детей. Кроме того, у них самый высокий риск развития слабоумия.



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