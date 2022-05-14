Почему упали продажи квартир в Казахстане?

Казахстанцы стали меньше покупать жилье. В апреле количество сделок купли-продажи резко сократилось – почти на четверть. Все дело в том, что недвижимость снова прибавила в цене. И в этот раз буквально обвалила покупательскую способность. Но некоторые эксперты и в такой ситуации сохраняют оптимизм и даже видят предпосылки к снижению цен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Цены на квартиры и дома в стране непрерывно растут последние два года. Квадратные метры становятся "золотыми" и недоступными, что уже сказалось на рынке. Только в апреле количество сделок купли-продажи упало на 22 процента, сообщает Бюро нацстатистики. Но, по данным Галыма Искакова, директора крупного агентства недвижимости, у отдельных застройщиков дела еще хуже - продажи резко снизились в два и три раза. Эксперты это связывают с тем, что с 1 апреля ЕНПФ поднял порог достаточности и вывести излишки пенсионных накоплений стало почти невозможно. Но прежде пенсионные триллионы влили на рынок недвижимости, спровоцировав скачок цен.



"Продажи упали и на первичном, и на вторичном рынке. Связано это с тем, что недвижимость подорожала. По сравнению с прошлым годом цены выросли от 15 до 30 процентов. Достаточно много. Курс доллара уже встал на место, но застройщики и владельцы квартир, физлица, не так быстро снижают цены, как они их поднимали", – говорит Галым Искаков, генеральный директор агентства недвижимости.



Самые дорогие квартиры, как обычно, в Алматы, где цена за квадратный метр доходит до 740 тысяч тенге. А в Актау, по данным Krisha.kz, вторичка подорожала на все 40 процентов. И это на фоне рекордной инфляции, которая съела часть доходов казахстанцев. Но ситуация может измениться. По крайней мере, в это верят некоторые эксперты.



"Цены всегда развиваются волнообразно. Сначала рост, потом фаза плато, потом медленно начинает спадать. Достаточно грубо говорится, но это на биржевом языке. Как только самый последний дурак купит по самой высокой цене, а дальше уже никого нет, то есть следующего нет, кто мог бы купить по следующей цене, – все, рост цен останавливается. И как только у вас иссякает спрос, продавцы начинают реагировать. Это чтобы подстегивать, они начинают снижать цены", - считает Арман Бейсембаев, экономист.



Тем не менее держаться цены на сегодняшнем уровне могут долго. Экономист Арман Бейсембаев рекомендует, если есть возможность, отложить покупку жилья на полтора-два года. Тогда, считает экономист, стоимость недвижимости начнет падать.