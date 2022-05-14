Костанайца расчленили из-за шести головок чеснока

Дело об убийстве из-за шести головок чеснока будет рассматриваться в суде Костаная, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «ТоболИнфо».



В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении двух жителей Костаная. В суде предстанут двое жителей ПКТС «Краснопартизанское» — 35-летний Виктор Дяченко и 36-летний Андрей Мартыненко.



Известно, что Дяченко и Мартыненко работали охранниками потребительского кооператива товарищества садоводов «Краснопартизанское» города Костаная. 5 сентября 2021 года Дяченко вместе со своим товарищем Мартыненко находились на работе в не нетрезвом виде. Тогда же и пришел один из владельцев участка с жалобой на кражу шести головок чеснока.



Подозрение охранников пало на владельца участка в «Краснопартизанском» Кузового А.В. В ходе разговора между ними возник конфликт с последующей дракой, который и привел к убийству Кузового. Они не только убили владельца участка, но решили скрыть следы преступления, расчленив труп. С помощью ножовки отделили голову, которую сожгли, а тело закопали на территории сторожевого домика. Через два дня с целью сокрытия следов преступления подозреваемые выкопали тело и отвезли к Тоболу, где утопили в камышах.



Мужчины обвиняются в совершении убийства и в совершении укрывательства особо тяжкого преступления.