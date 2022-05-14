Десятки пар, державшихся за руки, задержали в Туркменистане

Десятки пар подверглись задержаниям в Туркменистане за то, что держались за руки в общественных местах. Полиция обвинила их в нарушении традиционных устоев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на centralasian.org.



В туркменском городе Мары задержали и увезли в наручниках десятки пар за нарушение "общественных устоев". Нарушение выражалось в том, что они прилюдно держались за руки.



"Мы с женой вышли из дома. Возле нас остановилась полицейская машина, и сотрудники сказали мне и моей жене, что мы должны сесть в их автомобиль и поехать в отделение для дачи объяснений, - рассказывает житель Мары. - Посадили каждого из нас в комнату и допрашивали по отдельности".



Мужчина говорит, что ему пришлось позвонить родственникам и попросить их принести свидетельство о заключении брака и паспорта, чтобы доказать, что чета состоит в законном союзе. Несмотря на это, полиция велела супругам прослушать лекцию о традиционных туркменских ценностях.



Житель сообщил, что в полиции находилось еще несколько человек, задержанных на улицах Мары за аналогичное "преступление".



Одна из жительниц сказала, что лекция "в основном была адресована женщинам". Она говорит, что лекторы - полицейский и неизвестная чиновница - обвиняли женщин в аудитории в том, что они были "бессовестно накрашены" и "нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами".



Женщина рассказала, что задержанных освободили после подписания бумаги о том, что они впредь не будут публично демонстрировать проявления привязанности. Полиция предупредила, что при повторном нарушении будут серьезные проблемы, но не объяснила, в чем заключается обвинение и какое наказание возможно.



Как отмечает издание, туркменские власти усилили контроль за женщинами после прихода к власти в марте президента Сердара Бердымухамедова. Он сменил своего отца Гурбангулы Бердымухамедова в ходе выборов.



В апреле полиция задержала на улицах десятки женщин, у которых были накладные ногти и ресницы. Полиция также останавливает женщин, чтобы проверить, не прибегали ли они к процедуре увеличения губ.



Дорожная полиция обязала владельцев личных автомобилей не сажать в салон женщин, которые не приходятся им родственницами. Женщинам также нельзя занимать переднее пассажирское сиденье в машине.