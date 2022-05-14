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Снят арест со счетов "Оператора РОП": половину денег потратят на льготные автокредиты

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Снят арест со счетов "Оператора РОП": половину денег потратят на льготные автокредиты
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 14 мая – Sputnik. Антикоррупционная служба сообщила о снятии ареста со счетов ТОО "Оператор РОП", которое занималось утилизационным сбором.

"В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства - на другие соцпроекты", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что деньги с утильсбора, сконцентрированные на счетах "Жасыл даму", направят на финансирование льготной госпрограммы автокредитования.

На новую программу льготного автокредитования планировалось направить 100 млрд тенге (228 млн долларов).
Займы будут выдавать под 4% годовых и без первоначального взноса. Срок кредитования - семь лет.

Еще 30 млрд. тенге правительство планировало потратить на обновление автобусного парка страны. Перевозчики смогут приобрести автобусы по нулевой ставке кредитования сроком на семь лет.

На что потратят оставшиеся средства с утильсбора, пока не сообщается.


Источник: sputniknews.kz
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