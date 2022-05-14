Собака умерла от переохлаждения на борту «Аэрофлота»

Трагедия произошла на борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву. При этом хозяйке животного пришлось вызвать полицию, чтобы сотрудники компании и служащие аэропорта отдали ей тело питомца, передает mash.ru.Американский булли Тимон регулярно летал с хозяйкой из Челябинска в Москву для разведения. При этом хозяева соблюдали все правила перевозки животного: переноска, багажный отсек, комбинезон, чтобы животное не замерзло.Но когда девушка прилетела в аэропорт, ей долго не хотели отдавать Тимона — говорили, что ему плохо, а после скандала все-таки вынесли переноску. В ней был уже мертвый пес без одежды — видимо, кто-то снял.В авиакомпании «Аэрофлот» заявили хозяйке собаки, что тело ей не отдадут, так как оно нужно для проведения экспертизы. Хозяйка с этим не согласилась — обратилась в полицию. И только после приезда сотрудников получила Тимона. Сейчас сотрудники компании разбираются, как это произошло.Хозяйка Тимона рассказала, ей три часа не отдавали собаку. Пытались изъять и отправить на экспертизу в «свою» ветлабораторию — чтобы установить причину смерти.Сперва владелица булли пыталась добиться от перевозчика акта, что получила собаку мертвой. После узнала, что у «Аэрофлота» есть договор с нужной клиникой, где и хотели провести вскрытие. Но, испугавшись, что, там придумают фальшивую причину смерти и перевозчик избежит ответственности, вызвала полицию. С ее помощью и удалось выбить тело.