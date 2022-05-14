«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Мая
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Собака умерла от переохлаждения на борту «Аэрофлота»

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Собака умерла от переохлаждения на борту «Аэрофлота»
Кадр из видео
Трагедия произошла на борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву. При этом хозяйке животного пришлось вызвать полицию, чтобы сотрудники компании и служащие аэропорта отдали ей тело питомца, передает mash.ru.

Американский булли Тимон регулярно летал с хозяйкой из Челябинска в Москву для разведения. При этом хозяева соблюдали все правила перевозки животного: переноска, багажный отсек, комбинезон, чтобы животное не замерзло.

Но когда девушка прилетела в аэропорт, ей долго не хотели отдавать Тимона — говорили, что ему плохо, а после скандала все-таки вынесли переноску. В ней был уже мертвый пес без одежды — видимо, кто-то снял.

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили хозяйке собаки, что тело ей не отдадут, так как оно нужно для проведения экспертизы. Хозяйка с этим не согласилась — обратилась в полицию. И только после приезда сотрудников получила Тимона. Сейчас сотрудники компании разбираются, как это произошло.

Хозяйка Тимона рассказала, ей три часа не отдавали собаку. Пытались изъять и отправить на экспертизу в «свою» ветлабораторию — чтобы установить причину смерти.

Сперва владелица булли пыталась добиться от перевозчика акта, что получила собаку мертвой. После узнала, что у «Аэрофлота» есть договор с нужной клиникой, где и хотели провести вскрытие. Но, испугавшись, что, там придумают фальшивую причину смерти и перевозчик избежит ответственности, вызвала полицию. С ее помощью и удалось выбить тело.





Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика