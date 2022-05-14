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ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 17:18
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Фото: Reuters
Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. В субботу входящие в состав совета правители других шести эмиратов собрались во дворце Мухаммеда бен Зейда для соболезнований в связи со смертью главы государства.

Как сообщает госагентство WAM, "Верховный федеральный совет решил назначить президентом ОАЭ наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда".

Бывший президент ОАЭ, который правил страной с 2004 года, скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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