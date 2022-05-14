ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. В субботу входящие в состав совета правители других шести эмиратов собрались во дворце Мухаммеда бен Зейда для соболезнований в связи со смертью главы государства.



Как сообщает госагентство WAM, "Верховный федеральный совет решил назначить президентом ОАЭ наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда".



Бывший президент ОАЭ, который правил страной с 2004 года, скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.