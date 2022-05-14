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"Всем нужны молодые": митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Актобе

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 18:23
"Всем нужны молодые": митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Актобе
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 15 мая – Sputnik. В нескольких городах Казахстана в субботу прошли женские митинги с требованием снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет. Напомним, в Казахстане постепенно повышают пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

Как пишет издание "Диапазон", в Актобе на митинг перед местным домом культуры вышли несколько десятков женщин.

"В нашем возрасте уже никуда не устроишься, всем нужны молодые и энергичные. Если только техничкой, но техничкой нет здоровья", - говорит одна из участниц Наталья.

"Наболело же, тяжело женщинам. Это же издевательство! Надо дожить до этих 63, еще работать при этом, содержать семью. А жить когда, когда детям помогать? Мне 59 лет через месяц, я в прошлом году должна была уйти на пенсию. С превеликим удовольствием бы ушла. Я гипертоник с 15-летним стажем", - говорит мастер в клининговой компании Гульнара.

На митинг пришли также и вышедшие на пенсию женщины. Так, пенсионерка Роза Балгазина считает, что женщины должны выходить на заслуженный отдых в 55-58 лет.

"Чтобы не выходили на пенсию и умирали, а чтобы смогли пожить для себя. Потратить свои заработанные пенсионные для себя, съездить хотя бы в Сарыагаш, Боровое. Я сама никуда не ездила, работала", - говорит Роза Балгазина.

Накануне активистки, которые борются за снижение пенсионного возраста для женщин, встретились с министром труда и социальной защиты Тамарой Дуйсеновой. Та в качестве альтернативы предложила пенсионный аннуитет, когда граждане могут заключить соответствующий договор и выйти на пенсию в 55 лет при условии достаточности пенсионных накоплений.



Источник: sputniknews.kz
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