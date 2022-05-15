В США 10 человек погибли во время стрельбы в супермаркете

10 человек погибли в американском городе Буффало, где неизвестный в камуфляже открыл стрельбу в супермаркете и рядом с ним, сообщило местное издание Buffalo News, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Также в статье говорится, что еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.
Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал его среди погибших.
Buffalo News пишет, что стрелок, атаковавший в субботний день один из городских супермаркетов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет и использовал автоматическую винтовку. "Пять тел были найдены на автостоянке", - цитирует издание полицейского.
Правоохранительные органы выясняют мотивы преступника и говорят, что при нем была видеокамера, с помощью которой он, возможно, вел прямую трансляцию в социальных сетях.
Позже стало известно, что власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.
Флинн отметил, что нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
"Он (стрелявший – ред.) был заключен под стражу. Судья назначил судебно-медицинскую экспертизу. Слушание по уголовному делу пройдет через пять дней. А затем расследование продолжится", - сказал Флинн, пресс-конференцию из Буффало транслировал ряд телеканалов.
"Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения", - подчеркнул прокурор.
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