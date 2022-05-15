«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 15 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В США 10 человек погибли во время стрельбы в супермаркете

Просмотров:291 Опубликовано: Сегодня, 09:20
В США 10 человек погибли во время стрельбы в супермаркете
REUTERS/Joshua Lott©
10 человек погибли в американском городе Буффало, где неизвестный в камуфляже открыл стрельбу в супермаркете и рядом с ним, сообщило местное издание Buffalo News, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Также в статье говорится, что еще три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.

Полиция ранее сообщала, что задержала стрелявшего мужчину. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах упоминал его среди погибших.

Buffalo News пишет, что стрелок, атаковавший в субботний день один из городских супермаркетов, был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет и использовал автоматическую винтовку. "Пять тел были найдены на автостоянке", - цитирует издание полицейского.

Правоохранительные органы выясняют мотивы преступника и говорят, что при нем была видеокамера, с помощью которой он, возможно, вел прямую трансляцию в социальных сетях.

Позже стало известно, что власти изучают возможность предъявить стрелявшему по людям в Буффало обвинения в терроризме, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.

Флинн отметил, что нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.

"Он (стрелявший – ред.) был заключен под стражу. Судья назначил судебно-медицинскую экспертизу. Слушание по уголовному делу пройдет через пять дней. А затем расследование продолжится", - сказал Флинн, пресс-конференцию из Буффало транслировал ряд телеканалов.

"Первое обвинение предъявлено. Теперь мы расследуем вероятность предъявления обвинений в терроризме, других обвинений в убийстве, а также работаем с нашими партнерами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли выдвинуть обвинения", - подчеркнул прокурор.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика