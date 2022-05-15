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Загадочный объект возрастом более 10 тысяч лет обнаружили в Стоунхендже

Просмотров:333 Опубликовано: Вчера, 20:48
Загадочный объект возрастом более 10 тысяч лет обнаружили в Стоунхендже
Фото из открытых источников
Группа европейских археологов обнаружила сотни крупных доисторических ям - и тысячи более мелких - в самом сердце Стоунхенджа, поставив под сомнение современное понимание землепользования на самом интенсивно исследуемом доисторическом объекте в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.

Находка была сделана в ходе исследования глубоких слоев почвы вокруг древних мегалитов Стоунхенджа. Ученые из Гентского и Бирмингемского университетов применили электромагнитные методы сканирования грунта, а также специально созданную программу полуавтоматической интерпретации данных.

Раскопки шести крупных ям подтвердили предположение об их антропогенном происхождении. Самая большая - шириной более четырех метров и глубиной в два метра - вырыта в меловой породе. Получается, ее объем - десятки кубометров, а выкопать столько каменными орудиями в относительно твердой породе довольно непросто.

Возраст ямы - более 10 тысяч лет, то есть вырыли ее охотники-собиратели эпохи раннего мезолита, которые заселили Британию после последнего ледникового периода. И это самый древний след землепользования, обнаруженный в Стоунхендже.

Ученым известно о рукотворных ямах, давно засыпанных грунтом, в 3,2 километра от Стоунхенджа. Но те углубления наводят на мысль об их обрядовом назначении, поскольку окольцовывают крупные мегалитические памятники - Даррингтон-Уоллс и Вудхендж - и вырыты примерно во время строительства как этих сооружений, так и Стоунхенджа.

Однако 10 тысяч лет назад никаких мегалитов Стоунхенджа просто не существовало, отмечают археологи. Выводы ученых опубликованы в Journal of Archaeological Science.


Источник: Tengrinews.kz
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