«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Я не угрожаю, я предупреждаю»: Тигран Кеосаян отреагировал на решение МИД РК

Просмотров:1629 Опубликовано: Вчера, 22:15
«Я не угрожаю, я предупреждаю»: Тигран Кеосаян отреагировал на решение МИД РК
Фото из открытых источников
Ранее оскандалившийся резким и негативным высказыванием в адрес Казахстана Тигран Кеосаян в новом выпуске на своем Youtube-канале отреагировал на решение МИД РК объявить его персоной нон грата, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Caravan.kz.

«Знаете, после того, как против меня ввели санкции ЕС, Англия, Австралия, в ряду других журналистов мое физическое устранение практически заказало СБУ и Вова Зеленский, реакция МИД Казахстана вызвала в моей памяти исключительно фразу из «Собачьего сердца» Булгакова», — сказал журналист.

Кеосаян уточнил, что хотел отреагировать на ответные высказывания в его адрес сразу, но в связи с майскими праздниками он и его команда вышли на двухнедельную паузу.

«Дорогие мои, после того, как я переживал атаки ботоферм из Армении, Азербайджана и Украины, атака ботов из Казахстана – ничего удивительного», — заявил он.

Вместе с тем, Кеосаян подчеркнул, что в своем прошлом высказывании он обращался не к народу Казахстана, а к правительству.

«Касательно того, на что обиделись мои дорогие братья-казахи. Обращался я к властям Казахстана. И все, кто, должен был это понять, это поняли. Какие могут быть угрозы? Я не угрожаю. Я предупреждаю, что может быть. Ибо все это до безумия напоминает, как строилась современная Украина – с учебников, с воспитания, с запрета языка, с отмены общих праздников, с переименования улиц и городов», — сказал Кеосаян.

Напомним, Тигран Кеосаян на новость о том, что в Казахстане в этом году не будут проводить парад в День Победы, заявил, что «игры в дружбу кончились» и теперь встал «вопрос выживания». По его мнению, Казахстан должен выбрать одну из сторон противостояния, остаться нейтральными не получится.

«Хватит, хватит! Ребят, наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?» — заявил Кеосаян в эфире.


На его слова отреагировали в министерстве иностранных дел РК. Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что, скорее всего, Тигран Кеосаян будет включен в список нежелательных для въезда в Казахстан.

30 апреля армянская диаспора Акмолинской области высказалась о скандальном спиче российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Они в жесткой форме потребовали у Кеосаяна извиниться перед казахстанским народом.

5 мая представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что ведомство всерьез намерено присвоить российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну статус персоны нон грата.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Xoxma80
 Имярек (Посетители) Вчера, 22:34
В РФ постоянно проживает до 3 млн армян, из них почти половина имеют гражданство России, и почти 1 млн – граждане Армении. Тигран Кеосаян где ты был и все эти армяне когда в Нагорном Карабахе гибли ваши братья?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика