«Я не угрожаю, я предупреждаю»: Тигран Кеосаян отреагировал на решение МИД РК

Ранее оскандалившийся резким и негативным высказыванием в адрес Казахстана Тигран Кеосаян в новом выпуске на своем Youtube-канале отреагировал на решение МИД РК объявить его персоной нон грата, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Caravan.kz.



«Знаете, после того, как против меня ввели санкции ЕС, Англия, Австралия, в ряду других журналистов мое физическое устранение практически заказало СБУ и Вова Зеленский, реакция МИД Казахстана вызвала в моей памяти исключительно фразу из «Собачьего сердца» Булгакова», — сказал журналист.



Кеосаян уточнил, что хотел отреагировать на ответные высказывания в его адрес сразу, но в связи с майскими праздниками он и его команда вышли на двухнедельную паузу.



«Дорогие мои, после того, как я переживал атаки ботоферм из Армении, Азербайджана и Украины, атака ботов из Казахстана – ничего удивительного», — заявил он.



Вместе с тем, Кеосаян подчеркнул, что в своем прошлом высказывании он обращался не к народу Казахстана, а к правительству.



«Касательно того, на что обиделись мои дорогие братья-казахи. Обращался я к властям Казахстана. И все, кто, должен был это понять, это поняли. Какие могут быть угрозы? Я не угрожаю. Я предупреждаю, что может быть. Ибо все это до безумия напоминает, как строилась современная Украина – с учебников, с воспитания, с запрета языка, с отмены общих праздников, с переименования улиц и городов», — сказал Кеосаян.



Напомним, Тигран Кеосаян на новость о том, что в Казахстане в этом году не будут проводить парад в День Победы, заявил, что «игры в дружбу кончились» и теперь встал «вопрос выживания». По его мнению, Казахстан должен выбрать одну из сторон противостояния, остаться нейтральными не получится.



«Хватит, хватит! Ребят, наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?» — заявил Кеосаян в эфире.





На его слова отреагировали в министерстве иностранных дел РК. Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что, скорее всего, Тигран Кеосаян будет включен в список нежелательных для въезда в Казахстан.



30 апреля армянская диаспора Акмолинской области высказалась о скандальном спиче российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Они в жесткой форме потребовали у Кеосаяна извиниться перед казахстанским народом.



5 мая представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что ведомство всерьез намерено присвоить российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну статус персоны нон грата.