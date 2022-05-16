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Казахстанцев просят не паниковать: срок программы автокредитования — 30 лет

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Казахстанцев просят не паниковать: срок программы автокредитования — 30 лет
Фото elements.envato.com
Стартовавшая сегодня программа льготного кредитования рассчитана на 30 лет. Таким образом, возможность получить автомобиль будет у всех желающих, передает Экспресс К.
Прием заявок по программе льготного автокредитования в Казахстане начинается сегодня в два часа дня, первым заявки будет принимать "Банк ЦентрКредит". В Фонде развития промышленности считают, что возникший вокруг программы ажиотаж снизится, как только люди станут получать первые авто.

Если бы мы сегодня раздали всем банкам деньги, то это не отменило бы панику. Желающих много. Кто не успел получить кредит сегодня, получит его через неделю. Программа не закончится через два-три дня, она длительная и рассчитана на 30 лет,

— сообщил зампред правления фонда Ринат ГАППАРОВ.

Как объяснил ГАППАРОВ, у программы револьверные условия: деньги на новые кредиты будут поступать от погашения ранее взятых займов. По прогнозам, с помощью программы казахстанцам планируют предоставить 10 тысяч автомобилей.

— Как рассказали автопроизводители, новые автомобили еженедельно прибывают в салоны. Разместить все 10 тысяч одновременно на территории нескольких автоцентров нереально, — заметил ГАППАРОВ. — Кроме этого, у нас 14 регионов. Мы же не знаем, где какая потребность, как их распределить. Это все организационные моменты, их предугадать невозможно.


Источник: Экспресс-К
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