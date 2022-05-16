Льва Лещенко заметили в алматинском ЦОНе

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Знаменитый российский певец сфотографировался с сотрудниками одного из центров обслуживания населения в южной столице.Фотографии со знаменитым певцом разлетелись по социальным сетям, передает Экспресс К.В одном из пабликов в Instagram появилась фотография певца из России с подписью: "Лев ЛЕЩЕНКО сегодня посетил Медеуский ЦОН в Алматы, правда, что он там потерял, непонятно".Пользователи Сети сразу же предположили, что певец решил переехать в Казахстан."Квартиру покупает, наверное, в Казахстане", "Прописку оформляет", — пишут в комментариях.Корреспондент Экспресс К связался с представителями певца, однако в его культурном фонде не стали объяснять, с какой целью Лев ЛЕЩЕНКО приехал в Казахстан