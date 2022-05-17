Рейтинг акимов будут измерять по качеству дорог

Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министр отметил, что в целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносится солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период и наделение центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.



"Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура согласования и утверждения", - заявил министр.