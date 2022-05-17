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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рейтинг акимов будут измерять по качеству дорог

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Рейтинг акимов будут измерять по качеству дорог
Иллюстративное фото
Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр отметил, что в целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносится солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период и наделение центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.

"Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура согласования и утверждения", - заявил министр.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Adai11
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:18
Благими намерениями устлана дорога в АД.
 
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  • Ну Ну
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 12:39
Наконец-то!!!
 
 

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