Посольство США в Казахстане сделало заявление в честь Дня борьбы с гомофобией

Американские дипломаты отметили, что реформы в Казахстане нацелены на поддержку в том числе социального разнообразия.
Посольство и консульство США в Казахстане опубликовали на своём сайте совместное заявление, посвящённое Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Его отмечают 17 мая.
Как сказано в заявлении, американские дипломаты с гордостью отмечают этот день как праздник разнообразия, инклюзивности и терпимости. Они подчеркнули, что все люди должны иметь возможность жить безопасно и играть полноценную роль в обществе.
"Мы осуждаем любые попытки заставить замолчать или дискриминировать отдельных лиц или сообщества исключительно из-за их сексуальной ориентации, гендерной идентичности, самовыражения или половых характеристик. Тема этого года "Наши тела, наша жизнь, наши права" подтверждает, что ЛГБТИ+ люди имеют право на те же свободы, уважение и защиту, что и все остальные", – говорится в заявлении.
Дипломаты призвали все правительства, в том числе казахстанское, защищать права всех своих граждан. Согласно статье 14, пункт 2, Конституции РК никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по любым обстоятельствам.
"Страны, которые поощряют интеграцию и разнообразие, где все граждане могут жить, не опасаясь насилия или дискриминации, являются более процветающими, мирными и безопасными. Эти универсальные права и видение также соответствуют новым обязательствам и устремлениям Казахстана в области реформ", – резюмировали дипломаты.
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