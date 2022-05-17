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Зарезали барана: в Кызылординской области провели обряд для возрождения Аральского моря

Просмотров:707 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Зарезали барана: в Кызылординской области провели обряд для возрождения Аральского моря
Фото ОО "Тұран Ойпаты- Арал теңізі"
В Кызылординской области была организована церемония жертвоприношения, а также коллективная молитва для возрождения Аральского моря. В массовом обряде приняли участие около 500 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Организаторами выступили ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі", экопартия "Байтак", а также неравнодушные к проблеме Аральского моря люди.

"Для участия в экомарафоне-2022 "Вернется ли вода в Аральское море?" в район приехали отечественные и зарубежные ученые, экологи, активисты области, журналисты, местные жители. После обсуждения проблем Аральского моря состоялся обряд "Тасаттык" по наполнению и возрождению умирающего водоема", - рассказал сотрудник по связям с общественностью ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі" Колбай Данабай.

"Тасаттык" - это древний казахский обряд вызывания дождя. В период продолжительной засухи верующие резали барана с молитвой о дожде. Затем мясом животного угощали собравшихся. Жертвенное животное режут у водоема так, чтобы его кровь смешалась с водой, прося при этом ниспослать дождь в засушливую погоду.

"После церемонии жертвоприношения состоялась коллективная молитва, в которой кроме аральцев приняли участие и гости из дальнего зарубежья. Затем участники совершили сам обряд "Тасаттық" – опрыскивание водой высохшего дна моря", - сказал он.

Напомним, что ранее массовый обряд по вызову дождя прошел в Актау.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
  • shurik_kz11
 Beluy (Посетители) Сегодня, 18:45
Empro, у нас же сработало. Аж Жанаозен и некоторые поселки утонули)))
 
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  • strana.kz
  • Кинст
  • Василий Кравчук
 Empro (Посетители) Сегодня, 16:31
Дай угадаю, не сработает, тем более в 21 веке.
 
 

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