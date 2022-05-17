Зарезали барана: в Кызылординской области провели обряд для возрождения Аральского моря

В Кызылординской области была организована церемония жертвоприношения, а также коллективная молитва для возрождения Аральского моря. В массовом обряде приняли участие около 500 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Организаторами выступили ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі", экопартия "Байтак", а также неравнодушные к проблеме Аральского моря люди.
"Для участия в экомарафоне-2022 "Вернется ли вода в Аральское море?" в район приехали отечественные и зарубежные ученые, экологи, активисты области, журналисты, местные жители. После обсуждения проблем Аральского моря состоялся обряд "Тасаттык" по наполнению и возрождению умирающего водоема", - рассказал сотрудник по связям с общественностью ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі" Колбай Данабай.
"Тасаттык" - это древний казахский обряд вызывания дождя. В период продолжительной засухи верующие резали барана с молитвой о дожде. Затем мясом животного угощали собравшихся. Жертвенное животное режут у водоема так, чтобы его кровь смешалась с водой, прося при этом ниспослать дождь в засушливую погоду.
"После церемонии жертвоприношения состоялась коллективная молитва, в которой кроме аральцев приняли участие и гости из дальнего зарубежья. Затем участники совершили сам обряд "Тасаттық" – опрыскивание водой высохшего дна моря", - сказал он.
Напомним, что ранее массовый обряд по вызову дождя прошел в Актау.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz