Зарезали барана: в Кызылординской области провели обряд для возрождения Аральского моря

В Кызылординской области была организована церемония жертвоприношения, а также коллективная молитва для возрождения Аральского моря. В массовом обряде приняли участие около 500 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Организаторами выступили ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі", экопартия "Байтак", а также неравнодушные к проблеме Аральского моря люди.



"Для участия в экомарафоне-2022 "Вернется ли вода в Аральское море?" в район приехали отечественные и зарубежные ученые, экологи, активисты области, журналисты, местные жители. После обсуждения проблем Аральского моря состоялся обряд "Тасаттык" по наполнению и возрождению умирающего водоема", - рассказал сотрудник по связям с общественностью ОО "Тұран Ойпаты - Арал теңізі" Колбай Данабай.



"Тасаттык" - это древний казахский обряд вызывания дождя. В период продолжительной засухи верующие резали барана с молитвой о дожде. Затем мясом животного угощали собравшихся. Жертвенное животное режут у водоема так, чтобы его кровь смешалась с водой, прося при этом ниспослать дождь в засушливую погоду.



"После церемонии жертвоприношения состоялась коллективная молитва, в которой кроме аральцев приняли участие и гости из дальнего зарубежья. Затем участники совершили сам обряд "Тасаттық" – опрыскивание водой высохшего дна моря", - сказал он.



Напомним, что ранее массовый обряд по вызову дождя прошел в Актау.