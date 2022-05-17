Путин, Си Цзиньпин, Лукашенко, Алиев, Рахмон поздравили Токаева с днём рождения

Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 69 лет.



Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев получает поздравления с днём рождения от лидеров других государств.



17 мая глава государства празднует свой день рождения. Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 69 лет.



Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Республики Корея Юн Сок Ёль.



Свои поздравления Касым-Жомарту Токаеву передал президент Азербайджана Ильхам Алиев, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в деятельности. Кроме того, Ильхам Алиев пригласил главу Казахстана в Азербайджан.



Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своём поздравлении пожелал главе государства успехов в реализации поставленных целей и планов во благо братского народа Казахстана.



Президента также поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что созидательная и многоплановая деятельность, активная жизненная позиция и богатый управленческий опыт главы Казахстана направлены на построение сильной и процветающей страны и обеспечение роста благосостояния её жителей.



Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в поздравительном письме на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что глава Казахстана по праву пользуется большим уважением и международным авторитетом на всём евразийском пространстве. Глава коллегии ЕЭК поблагодарил президента за внимание к вопросам развития евразийской интеграции, поддержку дружественных, взаимовыгодных отношений между странами Евразийского экономического союза.



Главу государства с днём рождения поздравил Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.



"Многие годы вы усердно трудитесь на благо родного Казахстана. Будучи мудрым политиком и ответственным государственным деятелем, вы с первых дней независимости Республики принимали непосредственное участие в осуществлении важнейших государственных преобразований, сформировавших современный облик Казахстана. Сегодня, на высоком и ответственном посту главы государства, вы прилагаете усилия для всестороннего эффективного развития страны, особое внимание уделяя укреплению гражданского согласия и стабильности", – говорится в поздравительной телеграмме.

