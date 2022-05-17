В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов.



"По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.



На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО "Центр транспортного сервиса" принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 километров", - говорится в сообщении.



Также, по данным правительства, ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 километров.



Ожидается, что принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.



Кроме того, на заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).



Комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.



Премьер-министр поручил проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.