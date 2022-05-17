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В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями в Казахстане

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 19:06
В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов.

"По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.

На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО "Центр транспортного сервиса" принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 километров", - говорится в сообщении.

Также, по данным правительства, ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 километров.

Ожидается, что принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.

Кроме того, на заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).

Комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.

Премьер-министр поручил проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:00
У нашего Каскора отберут ж\д пути? В принципе, ж\д должны полностью пренадлежать государству. А то получается что аграрии что бы вывезти зерно через порт Актау платят КТЖ ..и Каскору за их полтора десятка километров от станции Мангышлак до морпорта

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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