Шестикилограммовая девочка-богатырь родилась в Алматы

В городском родильном доме №2 на свет появилась девочка с рекордным весом − 6020 грамм, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление общественного здоровья Алматы.Малышка стала вторым ребенком в семье.Как рассказывает заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова, в данной беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.Персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденной более 6 килограмм все-таки удивил врачей.«УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький — 4050 грамм», — рассказывает специалист.После рождения, девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После, еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.Известно, что маме 23 года. Для родителей, как и для медперсонала — это было неожиданностью.Стоит отметить, что это один из крупных детей, рожденных самостоятельно в городском роддоме №2.«Я бы хотела поблагодарить весь коллектив роддома, от врачей до санитарок, за их профессионализм, внимательность и человечность», — говорит мать ребенка Инабат Қостанбай.В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.