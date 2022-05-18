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Шестикилограммовая девочка-богатырь родилась в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Шестикилограммовая девочка-богатырь родилась в Алматы
Фото из открытых источников
В городском родильном доме №2 на свет появилась девочка с рекордным весом − 6020 грамм, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление общественного здоровья Алматы.

Малышка стала вторым ребенком в семье.

Как рассказывает заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова, в данной беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.

Персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденной более 6 килограмм все-таки удивил врачей.

«УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький — 4050 грамм», — рассказывает специалист.

После рождения, девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После, еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.

Известно, что маме 23 года. Для родителей, как и для медперсонала — это было неожиданностью.

Стоит отметить, что это один из крупных детей, рожденных самостоятельно в городском роддоме №2.

«Я бы хотела поблагодарить весь коллектив роддома, от врачей до санитарок, за их профессионализм, внимательность и человечность», — говорит мать ребенка Инабат Қостанбай.

В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Шестикилограммовая девочка-богатырь родилась в Алматы


Источник: newtimes.kz
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