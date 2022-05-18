Будут ли вводить карантин в Казахстане из-за "стелс-омикрона"

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, планируется ли вводить карантин в Казахстане из-за обнаружения штамма коронавируса "стелс-омикрон", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава Минздрава отметила, что штамм обнаружен в 12 регионах страны.
"Это "стелс-омикрон". Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем "дельта". Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране", - сказала министр на брифинге СЦК.
Министр добавила, что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно.
"Все пациенты, которые обращаются с симптомами, они в полном объеме получают лечение. К каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания не ожидаем, что он приведет. Как вы видите, все карантинные меры сняты. Сейчас в основном идет профилактическая работа среди населения", - заключила Гиният.
Об обнаружении в Казахстане штамма "стелс-омикрон" Минздрав сообщил 13 мая. Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое обещают завершить к концу мая.
В начале февраля специалисты ВОЗ предупредили о распространении нового подвида омикрон-штамма "стелс-омикрона", который "очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов". Впервые он был выявлен в пяти странах Африканского континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.
Среди основных отличительных черт "стелс-омикрона" выделяются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании подчеркивают схожесть симптомов "стелс-омикрона" с болезненными проявлениями при изначальном "омикроне".
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