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Будут ли вводить карантин в Казахстане из-за "стелс-омикрона"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Будут ли вводить карантин в Казахстане из-за "стелс-омикрона"
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, планируется ли вводить карантин в Казахстане из-за обнаружения штамма коронавируса "стелс-омикрон", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава Минздрава отметила, что штамм обнаружен в 12 регионах страны.

"Это "стелс-омикрон". Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем "дельта". Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране", - сказала министр на брифинге СЦК.

Министр добавила, что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно.

"Все пациенты, которые обращаются с симптомами, они в полном объеме получают лечение. К каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания не ожидаем, что он приведет. Как вы видите, все карантинные меры сняты. Сейчас в основном идет профилактическая работа среди населения", - заключила Гиният.

Об обнаружении в Казахстане штамма "стелс-омикрон" Минздрав сообщил 13 мая. Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое обещают завершить к концу мая.

В начале февраля специалисты ВОЗ предупредили о распространении нового подвида омикрон-штамма "стелс-омикрона", который "очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов". Впервые он был выявлен в пяти странах Африканского континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.

Среди основных отличительных черт "стелс-омикрона" выделяются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании подчеркивают схожесть симптомов "стелс-омикрона" с болезненными проявлениями при изначальном "омикроне".


Источник: Tengrinews.kz
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