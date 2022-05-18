Алматы. 18 мая. КазТАГ – Незаконным признала прокуратура навязывание автодилерами дополнительных опций в Алматы, передает корреспондент агентства.



«Прокуратурой города Алматы в феврале проведен анализ законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей. Прокуроры установили, что подобные действия автосалонов противоречат нормам законодательства. Автодилерами при продаже автотранспорта клиентам фактически навязываются данные услуги и аксессуары», - сообщила городская прокуратура в среду.



В надзорном органе указали на то, что монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом, а недобросовестная конкуренция запрещается. Кроме того, продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя. Вместе с тем, по закону, продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца (изготовителя, исполнителя). Запрещается принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Одним из условий, нарушающих и (или) ущемляющих права потребителей при заключении договора является установление обязанностей потребителя по навязанным дополнительно продавцом (исполнителем, изготовителем) возмездным товарам (работам, услугам).



«Учитывая изложенное, 5 марта надзорным органом в департамент по развитию и защите конкуренции Алматы внесено представление об устранении нарушении законности. В настоящее время уполномоченным органом завершается анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке дилерских центров по продаже новых легковых автомобилей», - добавили в прокуратуре.