Новый МРП: старые штрафы и налоги оставят в Казахстане

Для расчета штрафных санкций и налогов в Казахстане не будут применять обновленный МРП. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве напомнили, что в апреле правительством совместно с Нацбанком принято решение об уточнении расчетных показателей за 2022 год.



"С 1 апреля увеличены месячный расчетный показатель с 3 063 тенге до 3 180 тенге и величина прожиточного минимума с 36 018 тенге до 37 389 тенге, применяемые для исчисления всех социальных выплат, размеры пенсионных выплат и пособий повышены дополнительно на 4 процента", - говорится в сообщении.



В совокупности в 2022 году рост пенсионных выплат к предыдущему году составляет 11 процентов, базовой пенсионной выплаты и пособий - 9 процентов, напомнили в комитете.



"Для штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Казахстана будет применяться МРП, установленный с 1 января 2022 года в размере 3 063 тенге", - сообщили в ведомстве.



Напомним, согласно изменениям, внесенным в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", в Казахстане с 1 апреля увеличен размер ряда расчетных показателей:



- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 20 191 тенге (ранее - 19 450 тенге);

- минимальный размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге);

- месячный расчетный показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге);

- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 37 389 тенге (ранее - 36 018 тенге).